سيرة الموت

في رمضان.. السماح بأداء صلاتي المغرب والفجر في المساجد، وتمديد ساعات خدمة التوصيل وعمل المنشآت السياحية
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