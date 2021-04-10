تقديم الامتحانات بمختبرات الحاسوب المدرسية لمن لا يمتلكون وسائل التعلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح مختبرات الحاسوب في عدد من المدارس التابعة لمديريات التربية، للتقدم لاختبار التقييم الأول لطلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووزارة الأوقاف، الذين لا يمتلكون وسائل التعلم عن بعد.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، فان هذه المختبرات ستبقى مفتوحة للطلبة الذين لا يمتلكون وسائل التعلم عن بعد، لتلقي تعليمهم، حتى بَعد الاختبارات طيلة الفصل الدراسي الثاني.

وأضافت الوزارة إن غالبية مختبرات المدارس ستكون مفتوحة لاستقبال تلك الشريحة من الطلبة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، لافتة الى انه بإمكانهم التواصل مع مدارسهم لمعرفة المدرسة التي سيتقدمون فيها للاختبار. وشدّدت الوزارة،على المدارس التي ستجرى فيها الاختبارات بضرورة الالتزام بتطبيق البرتوكول الصحي حفاظًا على صحة وسلامة المعلمين والطلبة.

وكان مديرو ومديرات المدارس قد تواصلوا مع الطلبة لمعرفة سبب عدم دخولهم لمنصة درسك لاحصاء عدد الطلبة الذين لا يستطيعون الدخول إلى المنصة، وتم تزويد المديريات والوزارة بقوائم هؤلاء الطلبة.

ودعت الوزارة الطلبة إلى التقدُّم للاختبارات على منصة درسك، مشيرة إلى أنها بهذا القرار تكون قد قدمت جميع التسهيلات المتاحة للطلبة الذين لا يمتلكون أدوات الاختبار.

وأوضحت أن اختبارات التقييم الأول ستبدأ يوم الإثنين المقبل الثاني عشر من نيسان، وستكون مدة الاختبار نصف ساعة، بواقع 15 سؤالا لكل مبحث على منصة درسك وسيكون الوقت المتاح للطلبة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

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