انفراج ازمة المشتقات النفطية في سوريا بعد وصول النفط الخام الايراني وعودة مصفاة بانياس الى العمل

أعلنت وكالة “سانا” الرسمية السورية للأنباء، نقلا عن وزارة النفط والثورة المعدنية، عودة مصفاة بانياس إلى العمل بعد توفر النفط الخام.

ونقلت الوكالة عن مدير عام المصفاة المذكورة قوله: إن “المصفاة عادت إلى العمل وأقلعت بوحداتها الأساسية، بعد توقف دام لمدة شهر بسبب توقف النفط الخام وهي تعمل اليوم بطاقة انتاجية جيدة وتنتج جميع المشتقات النفطية”.

وأكد المدير أن “المواطن سيلحظ انفراجا قريبا في كميات المشتقات النفطية المطروحة في السوق”.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية قد ذكرت، امس الجمعة، أن المصفاة استأنفت التشغيل التدريجي، منذ صباح أمس الاول الخميس في مختلف أقسامها.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي بعد وصول النفط الخام الذي تم تفريغه من ناقلة إيرانية إلى مراحل التكرير.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر من المصفاة قوله إن الحكومة السورية تنتظر وصول المزيد من التوريدات النفطية والغازية في الأيام المقبلة، ويقدر عددها بثلاث ناقلات نفط.

وتعتمد الحكومة السورية منذ سنوات على التوريدات النفطية من إيران وغيرها، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب “قيصر”.

وكشفت وكالة “سبوتنيك” ايضا أن الناقلات النفط الإيرانية باتت تصل إلى سورية برفقة وحماية من جانب البوارج الروسية.

وقالت إن سفناً حربية روسية تقوم بمرافقة البواخر الايرانية بعد خروجها من قناة السويس، وذلك ضمانا لحمايتها من أي اعتداء أو عملية قرصنة.

ووفق الوكالة: “يوجد 3 بواخر إيرانية، اثنتان منها تحمل النفط، وأخرى تحمل غاز طبيعي، يتوقع وصولها خلال الأيام القليلة القادمة إلى الموانئ السورية، وذلك بعد أن تم حل مشكلة السفينة الجانحة بقناة السويس”.