انحفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 662,395

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 62 وفاة و3145 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7708 وفيات و662,395 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1032 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 640 حالة في محافظة إربد، منها 94 في الرمثا، و534 حالة في محافظة الزرقاء، و198 حالة في محافظة المفرق، و112 حالة في محافظة جرش، و110 حالات في محافظة الكرك، و108 حالات في محافظة مأدبا، و97 حالة في محافظة العقبة، و95 حالة في محافظة عجلون، و91 حالة في محافظة البلقاء، و75 حالة في محافظة الطفيلة، و53 حالة في محافظة معان، منها 31 حالة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 66334 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 249 حالة، فيما غادرت 180 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2835 حالة.

وحول القدرة للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 44 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 74 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 51 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 56 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 70 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 39 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

ولفت الموجز إلى تسجيل 7183 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 588353 حالة.

وأوضح أن 24854 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6294123 فحصاً، مبينا أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 65ر12 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 39ر12 بالمئة.