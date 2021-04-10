الرئيس التونسي يزور ضريح عبد الناصر ويكتب: لا زالت عديد مواقفه ومناقبه حاضرة إلى حد هذا اليوم في أذهان الكثيرين
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جرينتش+2 05:16
الرئيس التونسي يزور ضريح عبد الناصر ويكتب: لا زالت عديد مواقفه ومناقبه حاضرة إلى حد هذا اليوم في أذهان الكثيرين
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