فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض لليهود دمه مهدور ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين
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خالد مشعل يتولى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج
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