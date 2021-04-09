خالد مشعل يتولى رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج

ذكرت مصادر خاصة لموقع “أمد للإعلام”، أن خالد مشعل سيعود لقيادة حركة حماس في الخارج، بعد غياب 4 سنوات عن أي منصب تنفيذي بالحركة.

واكدت المصادر أن هناك توافقا عاما على هذا الموضوع، ولكن ينتظر انتهاء انتخابات حماس في الخارج، لإعلان ذلك رسميا.

وسيحل مشعل بديلا لماهر صلاح، رئيس الحركة في الخارج الذي انتهت فترة ولايته، ولم يعد بامكانه الترشح لولاية جديدة، وفقا للوائح الحركة.

وكان إسماعيل هنية قد انتخب رئيسا لحركة حماس في مايو / أيار 2017، بعد خالد مشعل الذي تولى رئاسة الحركة عام 1996 خلفا لأول رئيس لها موسى أبو مرزوق بعد اعتقاله في أمريكا عام 1995.