فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض للسماسرة واليهود دمه مهدور ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
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اسماء 141 محطة محروقات مستثناة من الحظر الشامل اليوم الجمعة
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