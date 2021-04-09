إغلاق مصنعين (مخالفين) لإنتاج المعقمات ومستحضرات التجميل

صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية قد أغلقت مصنعين مخالفين لإنتاج المعقمات ومستحضرات التجميل في عمان، نظرا لقيامها بتصنيع معقمات ومستحضرات تجميل غير مسجلة لدى المؤسسة وتحت ظروف تصنيعية سيئة جدا.

وأكد مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات رقابية دورية على مصانع المعقمات ومستحضرات التجميل وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة؛ للتأكد من التزام القائمين عليها بمعايير وممارسات التصنيع الجيد، وصولا إلى إنتاج منتجات ضمن أعلى معايير الجودة والمأمونية وبما يتطابق مع المواصفات المعتمدة من قبل المؤسسة.

وأشار مهيدات إلى أنه ستتم المباشرة باحالة القائمين على المصنعين المخالفين إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددا على عدم تهاون المؤسسة مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

هذا وتدعو المؤسسة الاخوة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي إستفسار أو ملاحظة أو شكوى وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: (info@JFDA.Jo) ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم: (0795632000)