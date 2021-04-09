فتوى خطيب الأقصى : بائع الأرض للسماسرة واليهود دمه مهدور ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:29
أجواء باردة فوق المرتفعات ولطيفة بباقي المناطق اليوم، وانخفاض حاد غدًا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني