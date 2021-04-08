عودة ابناء خيبر الى الجزيرة العربية.. المجتمعات اليهودية في دول الخليج تحيي “لأول مرة” ذكرى المحرقة النازية

تحيي مساء اليوم الخميس الجاليات اليهودية في دول الخليج ذكرى المحرقة النازية في اطار برنامج يستضيفه “رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية” وهي رابطة تجمع جميع المجتمعات اليهودية التي تعيش في الخليج.

يتضمن البرامج متنوعة. وسيشمل الحدث مشاركة لشباب مسلمين من البحرين والامارات كانوا زاروا متحف “ياد فاشيم” الذي يخلد ذكرى المحرقة، وسيتحدثون عن انطباعاتهم الشخصية، وتعتبر هذه المرة الاولى التي تستضيف خلالها دولا عربية فعاليات لاحياء ذكرى المحرقة.

اليوم عند الساعة السابعة بتوقيت القدس، سيتم في البحرين، الكويت، قطر والسعودية ،ٍ سلطنة عمان والامارات استضافة ندوة عبر الانترنت نظمتها الرابطة وستستضيف هؤلاء الشبان حتى يتحدثوا عن تجربتهم في “ياد فاشيم” ، وبعدها سيتم استضافة اعضاء من الجاليات اليهودية في الخليج لمناقشة كيف يمكن للمسلمين واليهود العيش سوية لخلق شرق أوسط جديد

كما اقامت كل من الجالية اليهودية في البحرين والمجلس اليهودي في الامارات (JCE) فعاليات منفصلة لاحياء ذكرى المحرقة ،اضافة لمشاركتهم في الحدث التي تنظمة رابطة المجتمعات اليهودية مساء اليوم.

ولاول مرة شاركت المجتمعات اليهودية في البحرين ودبي في مشروع “الشمعة الصفراء” وهو مجهود دولي عالمي لاحياء ذكرى ضحايا المحرقة ، حيث قام اعضاء في هذه المجتمعات في اضاءه شمعة صفراء تخليدا لاسماء يهود لقوا حتفهم في المحرقة. ويشمل المشروع موقعا تعليميا يسمح للمشاركين باستكشاف موضوعات مناسبة للفئات العمرية المختلفة في إطار التوعية حول المحرقة.

اضافة لذلك فقد استضاف “المجلس اليهودي في الامارات” JCE بالشراكة مع “متحف طرق الحضارة” امس الاربعاء فعالية لاستعراض قصص حول عرب “مناضلين” واجهوا النازية، من بينهم الطبيب محمد حلمي، العاهل المغربي الراحل محمد السادس وائمة من الجزائر.

كما سينظم اليوم الخميس في قاعدة “الظفرة ” الجوية الامريكية جنوب العاصمة الاماراتية ابو ظبي مسار ركض/مشي في محيط القاعدة لاحياء ذكرى ضحايا المحرقة. العداؤون سيتبادلون حمل العلم الامريكي بالتناوب مع تكريم اسماء الضحايا الذين لقوا حتفهم.

وفي نهاية اليوم سيكون حفل لطي العلم الامريكي من قبل حرس الشرف الخاص والذين سيقدمون العلم الى الكس بيترفرويد، المؤسس المشارك للمجلس اليهودي في الامارات (JCE) وعضو ادارة رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية، تكريما لذكرى اجداده الذين لقوا حتفهم ابان المحرقة النازية.