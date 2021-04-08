الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق اوقع 4 جرحى فجر اليوم، وتسقط معظم الصواريخ المعادية
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جرينتش+2 11:14
عودة ابناء خيبر الى الجزيرة العربية.. المجتمعات اليهودية في دول الخليج تحيي “لأول مرة” ذكرى المحرقة النازية
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