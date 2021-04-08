انحفاض آخر .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 96 وفاة و4775 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 655,456
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جرينتش+2 08:20
الكل يبحث عن مصلحته فقط.. فهل ألانانية صفة فطرية لدي البشر ام مُكتسبة؟؟
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