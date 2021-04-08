الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق اوقع 4 جرحى فجر اليوم، وتسقط معظم الصواريخ المعادية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:37
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق اوقع 4 جرحى فجر اليوم، وتسقط معظم الصواريخ المعادية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني