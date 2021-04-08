الأسد يبحث مع مبعوث بوتين تكثيف السعي الثنائي لتخفيف آثار العقوبات الغربية الجائرة على سوريا تمهيدا لتجاوزها

انحفاض آخر .. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 96 وفاة و4775 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 655,456
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