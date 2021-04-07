زعيم المعارضة التركية يشـن اعنف هجوم على أردوغان ويصفه بالمستبد والمعادي للديمقراطية والفاقد للثقة داخلياً وخارجياً
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جرينتش+2 11:41
“نيويورك تايمز”: إسرائيل أعترفت لأمريكا أن قواتها قصفت السفينة الإيرانية “سافيز” المتمركزة في البحر الأحمر
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