غرف التجارة في الاردن وسوريا تجهد لازالة “قانون قيصر” من طريق استعادة التعاون بين الجانبين

زعيم المعارضة التركية يشـن اعنف هجوم على أردوغان ويصفه بالمستبد والمعادي للديمقراطية والفاقد للثقة داخلياً وخارجياً
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