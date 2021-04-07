حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني يستحضر ذكرى السابع من نيسان

أصدرت القيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الاردني، اليوم الاربعاء، البيان التالي بمناسبة ذكرى السابع من نيسان، ذكرى تأسيس الحزب في السابع من نيسان عام 1947..

يا أبناء أمتنا العربية المجيدة

يا جماهير شعبنا العربي

ايها الأحرار على امتداد ساحات الوطن العربي الكبير

بمناسبة الذكرى الخالدة ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، نزف اليكم ازكى التهاني والتبريكات إلى كل الرفاق رفاق البعث في القيادة القومية والقطرية في الاقطار التي يتواجد بها الحزب اينما كانوا في ساحات النضال والمقاومة في الداخل والخارج، ونهنئ شعبنا العربي الثائر على الطغيان في فلسطين والعراق وسوريا واليمن والاحواز المقاوم للهيمنة الصفوية والى شعب العراق شعب ثورة الغضب العراقي الذي حطم رخامات الاستسلام.

لقد اثبت التاريخ ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب الشعب الموحد، حزب الجماهير الكادحة حزب الشعب المقاوم وحزب التحرير لكل شبر من اراضي الأمة حزب المقاومة حتى التحرير الكامل

تحية اجلال واكبار الى شهداء الامة العربية.

تحية اجلال واكبار الى شهداء البعث العظيم.

تحية الشرف والبطولة لرفاق العقيدة والمقاومة في حزبنا المقدام

تحية اجلال واكبار الى الرفاق المناضلون على امتداد ساحة الوطن العربي الكبير.

تحية إكبار وإجلال الى المجاهدون في الاعلام المقاوم.

تحية إلى كل الشرفاء واحرار العالم بهذه المناسبه الخالدة وهذا اليوم يوم التأسيس ويوم ولادة الأحرار وولادة المشروع التاريخي والفكري المتكامل في كل مفاصل الحياة للنهوض بالأمة الى حالة الإستقلال الكامل في كل جوانبه، والوقوف بوجه كل التحديات التي كانت ومازالت تستهدف الأمة العربية والإسلامية من أجل إيقاف النضال والمقاومة ليبعث من جديد الأمل في التحرير للشعب العربي والشعب العراقي هذا الشعب الصابر الجريح.

ايها الرفاق، أن حزبنا حزب الرسالة الخالدة حزب النضال والمقاومة والتحرير وهو الهدف منذ التأسيس.

تحية إعتزاز وإكبار وإجلال للقائد المرحوم المؤسس ميشيل عفلق الذي زرع بذور البعث ورسم معالم فكره ومعانيه القومية والإنسانية العميقة.

وتحية اعتزاز وإكبار وإجلال للرفيق الشهيد الخالد صدام حسين المجيد الذي عاش بطلا ومات شهيدا ليكون رمزا للأمة.

عاشت المقاومة العراقية والعربية أينما وجدت.

والمجد والخلود لشهداء الحزب والأمة في وطننا العربي الكبير.

تحية لمناضلي البعث اينما كانوا على ارض العرب.

تحية النضال والجهاد لفصائل المقاومة في فلسطين والعراق وسوريا واليمن والاحواز الذين يقارعون النظام والارهاب معا سلاما للشهداء الاكرم منا جميعا

عاشت فلسطين حرة عربية من النهر الى البحر

الى روح فقيد الأمة ورمزها الأغر شهيد الأمة وشهيد الحزب الخالد الرفيق صدام حسين المجيد اسكنه الله فسيح جناته.

ونقول له اننا على العهد الذي قطعناه، اننا على قسم الشرف الذي قطعناه لن نتنازل ابدا عن الاستمرار في النضال من اجل الرسالة الخالدة وستبقى في قلوب كل الأحرار كعظمة العظماء في التاريخ الإنساني والإسلامي والعربي والعراقي.

عاش نضال شعبنا في الاردن من اجل سيادته وأمنه وحقوقه الدستورية.

وعاش نضال امتنا العربية المجيدة

وعاش البعث الخالد واهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية.

والخزي والعار للمتآمرين والفاسدين والمتخاذلين.

والله اكبر الله اكبر وليخسأ الخاسئون

حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني/ القيادة العليا

عمان – نيسان الموافق 2021/4/7