انحفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 650,681

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 86 وفاة و5232 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7469 وفاة و650681 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1736 في محافظة العاصمة عمّان، 1034 في محافظة إربد، منها 105 في الرمثا، 603 في محافظة الزرقاء، 296 في محافظة البلقاء، 295 في محافظة المفرق، 273 في محافظة الكرك، 198 في محافظة مأدبا، 197 في محافظة عجلون، 181 في محافظة العقبة، 175 في محافظة الطفيلة، 130 في محافظة جرش، 114 في محافظة معان، منها حالتان في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 72885 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 353 حالة، فيما غادرت 297 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3022 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 48 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 78 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 56 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 59 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 73 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 39 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 31 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 8433 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 570327 حالة.

وأضاف أن 40232 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6198917 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 62ر13 بالمئة.