المعونة الوطنية: دعم نقدي لـ60 ألف أسرة اضافية نهاية نيسان

زعيم المعارضة التركية يشـن اعنف هجوم على أردوغان ويصفه بالمستبد والمعادي للديمقراطية والفاقد للثقة داخلياً وخارجياً
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