الملك: الفتنة وئدت وأردننا مستقر وحمزة مع عائلته في قصره، والخطوات المقبلة ستكون محكومة بمصلحة الوطن والشعب
أهم العناوين
جرينتش+2 08:50
المسار البديل يُعلن عن أسبوع النّضال الفلسطيني من 15 – 22 أيار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني