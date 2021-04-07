إلهام شاهين ترحب بالمطربتين ماجدة الرومي وكارول سماحة

رحبت الفنانة إلهام شاهين بزيارة النجمتين اللبنانيتين ماجدة الرومي وكارول سماحة لمصر.

ونشرت شاهين صورة برفقة ماجدة، وكارول، ويسرا ، وهالة صدقي، والمخرجة إيناس الدغيدي، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، وعلقت عليها: « ماجدة الرومي الصديقة الغالية والفنانة الجميلة شرفتى مصر ونورتيها ،عايزينك معانا في مصر دايمًا، أسعدتينا بفنك الرائع وإستمتعنا بصحبتك، كارول سماحه حبيبتى شكرًا إنك جمعتينا في أحلى صحبة، كنتم واحشنى جدًا يسرا وهالة وإيناس، أجمل أصدقاء هم أجمل صحبه وأحلى الأوقات معهم ،ربنا يجمعنا دايما على خير وفرح ونجاح وحب.. بحبكم جدا كلكم».

ونشرت أيضًا، الفنانة هالة صدقي نفس الصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها أيضًا، معبره عن فرحتها بزيارة “الرومي”، وتجمعيتهم، وقالت: “أجمل صحبه وأعز الغالين وأخواتنا رموز لبنان العظيمة ماجدة الرومي ، والغاليه اللي دايما مجمعنا أطيب قلب كاروال سماحة”.

في سياق متصل، تصدرت الفنانة ماجدة الرومي ، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حيث أحيت مؤخرًا أول حفلة غنائية لها في حديقة قصر القبة الأثري، بعدما كان زيارتها مقتصرة فقط على إحياء المناسبات الرسمية واستقبال ضيوف مصر الكبار.

وأطلت “الرومي”، بثوب أبيض مطرز لفت أنظار الجمهور، وبدأت الحفل بأغنية “على باب مصر”، التي غنتها المطرب الراحلة أم كلثوم، ومن كلمات كامل الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب.

وقدمت الفنانة خلال الحفل عدة أغاني، أبرزها أغنية “طول ما أملي معايا وبإيديا سلاح” التي غناها المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، من كلمات الاخوين عاصي ومنصور الرحباني، وألحان محمد عبد الوهاب.

والجدير بالذكر، أن الحفل حفل خيري عائداه يذهب لصالح القرى الأكثر فقرا في مصر، وحضره جماهير عديده ما يقرب من 4 آلاف شخص.

ومن جانبها، نشرت كارول سماحة صورة جديدة تجمعها بأيقونات السينما المصرية والفنانة ماجدة الرومي ، وذلك عبر صفحها الرسمية علي موقع إنستجرام.

وعلقت كارول سماحة على الصورة قائلة: “جلسة غداء ولمة حلوة مع الأصدقاء الأقرب إلى قلبي في القاهرة مع الكبيرة ماجدة الرومي ، ومع أيقونات السينما المصرية حبايبي.”

وأضافت: “مصر أعطتني أمل أن الصداقة الحقيقية في عالم الفن ممكن أن تكون إنسانية حقيقية، وعميقة !”.

وقد انتهت الفنانة كارول من تسجيل تتر مسلسل “ضد الكسر” والذي تلعب بطولته الفنانة نيللي كريم وتنافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، والأغنية بعنوان “اللى خان”، من كلمات دحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وطرحت كارول سماحة مؤخرا كليب مشترك مع الفنان هاني شاكر من إخراج بتول عرفة، وكانت فكرته جديدة تماما حيث تم تقسيمها على 2 فيديو كليب في إطار حدوته درامية.