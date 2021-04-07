أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة اليوم الاربعاء وربيعية غدًا

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الدافئة على المملكة اليوم الأربعاء، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7- 8 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية .

وتكون الأجواء لطيفة ليلاً في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتتحول الأجواء الى باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وربيعية لطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة السبت، بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6- 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة بوجه عام في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويتوقع- بإذن الله- خلال ساعات النهار هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً في بعض المناطق، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 11، وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 30 – 11، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الاغوار الشمالية 37 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 37 – 20، وفي خليج العقبة 37 – 21 درجة مئوية.