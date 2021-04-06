في جريمة إعدام صريحة.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة زوجته صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب القدس/ فيديو

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطن، وإصابة زوجته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بير نبالا بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت صحة رام الله، استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في رأسه ببلدة بيرنبالا شمال غرب القدس، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، برفقة زوجته المصابة بالرصاص الحي في الظهر وحالتها مستقرة.

وقامت قوات الاحتلال باطلاق النار على سيارة الشهيد، بعد أن سمحت له بالتحرك، في جريمة إعدام صريحة.

وشددت، أنه تم اجراء محاولات لإنقاذ حياة المواطن، لكنه استشهد بسبب حالته الخطيرة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ الشهيد هو أسامه محمد صندوقة منصور 42 عاما.

وفي الفيديو التالي، روت زوجة الشهيد أسامة منصور صباح يوم الثلاثاء، ما حدث معهما لحظة اطلاق قوات الاحتلال النار عليهما، مما أدى الى استشهاد زوجها وإصابتها بعيار ناري في الظهر قرب قرية بير نبالا شمال غرب القدس.