بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.. الإفراج عن 661 موقوفا اداريا

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أوعز وزير الداخلية مازن الفرايه للمحافظين والحكام الاداريين، بالافراج عن (661) موقوفاً ادارياً من غير الاشخاص الخطيرين الذين تم ضبطهم بالحملات الامنية، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل.
وقال الفرايه في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار جاء بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات اعادة انخراطهم في المجتمع