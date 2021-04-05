بعد تدخل الامير حسن بتكليف من الملك.. الديوان الملكي يعلن اليوم الاثنين ان الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية
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وزير العدل يستقبل السفير الأمريكي في عمان.. لماذا؟
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