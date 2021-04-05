بعد تدخل الامير حسن بتكليف من الملك.. الديوان الملكي يعلن اليوم الاثنين ان الأمير حمزة أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية

عمان 5 نيسان (بترا)- في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن بن طلال، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة.

وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن — RHC (@RHCJO) April 5, 2021