الصفدي: الأمير حمزة قام بالتحريض وتجييش المواطنين ضد الدولة، وانصاره مرروا ادعاءات ورسائل إلى المعارضة الخارجية
أهم العناوين
جرينتش+2 11:04
بعدما كانت واشنطن قد اتخذت موقفا مماثلا بالامس.. موسكو تعلن اليوم الوقوف إلى جانب استقرار الأردن وأمنه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني