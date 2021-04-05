بعدما كانت واشنطن قد اتخذت موقفا مماثلا بالامس.. موسكو تعلن اليوم الوقوف إلى جانب استقرار الأردن وأمنه

قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تعليقا على الأحداث الأخيرة في الأردن، إن موسكو تدعم استقرار الأردن وأمنه.

فقد أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، دعم موسكو للأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، مضيفا أن روسيا تربطها علاقات صداقة تقليدية مع المملكة.

وقال بوغدانوف تعليقا على إيقاف السلطات الأردنية لعدد من الشخصيات والموظفين في الدولة واتهامهم بالسعي لزعزعة أمن المملكة، قال بوغدانوف: “نحن ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، نتمنى أن تكون مزدهرة، وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: “علاقاتنا جيدة جدا مع عمان بشكل عام، وجلالة الملك عبد الله الثاني”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اعربت، امس الاول السبت، عن دعم الولايات المتحدة الكامل للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن الوزارة أن العاهل الأردني “شريك رئيسي” للولايات المتحدة و”ندعمه بشكل كامل”.

هذا وقد أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الأحد، أن الحكومة سيطرت على محاولات لزعزعة استقرار المملكة شارك فيها الأمير حمزة بن الحسين ومقربين منه بالتنسيق مع جهات خارجية.

وقال الصفدي، إن الأمير حمزة بن الحسين، وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.