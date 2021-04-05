أردوغان يدعو كبار المسؤولين لاجتماع طارئ بعد توقيف 10 قادة سابقين في الجيش اتهمهم اوغلو بـ"استحضار انقلاب"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:20
النيابة العامة: نتنياهو استغل قوته السلطوية لتحقيق منافع شخصية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني