النيابة العامة: نتنياهو استغل قوته السلطوية لتحقيق منافع شخصية

في جديد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، اكدت النائبة العامة ليئات بن اري ان النيابة تمتلك ادلة تشير الى ان رئيس الوزراء كان يفاوض أحد أصحاب موقع “والا” الاخباري شاؤول الوفيتش، بشأن رشوة عرضها الأخير على نتنياهو، وذلك في بدء محاكمته في ثلاثة ملفات فساد.

وفي خطاب لها، خلال الجلسة الأولى من مرحلة الاستماع الى البينات في المحكمة المركزية بالقدس صباح اليوم، قالت المحامية بن اري ان رئيس الوزراء استغل القوة التي كان يمتلكها بموجب منصبه من اجل التمتع بمنافع حصل عليها من صاحب وسيلة إعلامية، وبشكل يصب في خانة مصالحه الشخصية.

وبعد انتهاء خطاب بن اري غادر رئيس الوزراء مبنى المحكمة، علما بانه تم اعفاؤه عن حضور الجلسة وقت ادلاء المدير العام السابق لموقع “والا” ايلان يشوعا بشهادته.

ومن جانبها قدمت الحركة من اجل نزاهة الحكم التماسا الى محكمة العدل العليا، طالبة منها إلزام المستشار القانوني افيحاي ماندلبليت بالإعلان عن عجز بنيامين نتنياهو عن تولي منصب رئيس للوزراء بشكل مؤقت، نظرا لأنه يحاكَم حاليا بثلاثة ملفات تتعلق بالفساد السلطوي.

وجاء في الالتماس ان هناك مخاوف من الأضرار التي قد تترتب على استمرار حكم رئيس وزراء، حينما يحاكم في الوقت ذاته بجرائم جنائية.

وقد حضر نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده، إلى المحكمة مرتديا حلة داكنة اللون وواضعا كمامة سوداء ووقف يتحاور بهدوء مع المحامين في حين نظم أنصاره ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة.

وانصرف نتنياهو من قاعة المحكمة قبل استدعاء الشاهد الأول للإدلاء بشهادته.

جدير بالذكر ان هذه أول محاكمة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة. فيما وصف نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، نفسه بأنه ضحية عملية ملاحقة ذات دوافع سياسية.