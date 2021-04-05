الصفدي: الأمير حمزة قام بالتحريض وتجييش المواطنين ضد الدولة، وانصاره مرروا ادعاءات ورسائل إلى المعارضة الخارجية
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سعد الخرابشة يدعو لإسقاط العام الدراسي واعتباره سنة رسوب
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