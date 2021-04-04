وزارة الصحة تباشر تطعيم المواطنين بلقاح “سبوتنيك ڤي” الروسي

صرح مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل، إن الوزارة بدأت باعطاء المطعوم الروسي “سبوتنيك ڤي” الروسي، اليوم الأحد،للمسجلين عبر المنصة.

وأضاف أبو سل في حديث لـ “راديو هلا”، أن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الاعمار في العاصمة عمان تقل عن 60 عاماً.

وأشار الى أن الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاماً ستصلهم رسائل قريبا لأخذ مطعوم كورونا.

وأوضح أن العديد من فئات الأعمار أخذوا لقاح كورونا في المحافظات الأخرى.

وقال: مساء اليوم الأحد ستصل دفعة جديدة من مطعوم فايزر الى المملكة، وهناك دفعة أخرى من المطعوم الصيني غداً الاثنين.

وفي السياق، أوضح ابو سل أن الوزارة تتقيد بتعليمات الشركات المصنعة للقاحات كورونا حول مواعيد الجرعتين للقاح، سواء فايزر أو أسترازينكا.

ولفت إلى أن نحو 60 – 70% من الأشخاص يحضرون للتطعيم ممن أرسلت لهم رسائل لتقلي اللقاح يومياً.