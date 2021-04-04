بعد اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.. الحنيطي يطٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات تمس أمن الأردن
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جرينتش+2 12:10
وزارة الصحة تباشر تطعيم المواطنين بلقاح “سبوتنيك ڤي” الروسي
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