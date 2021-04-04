انخفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 71 وفاة و6032 اصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 632,907

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 71 وفاة و(6032) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (632,907) حالات.

وسُجّلت (71) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7201) حالة.

وبحسب الموجز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الإصابات لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2053) في محافظة العاصمة عمّان.

– (1081) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا.

– (776) في محافظة الزرقاء.

– (322) في محافظة الكرك.

– (301) في محافظة البلقاء.

– (288) في محافظة جرش.

– (250) في محافظة المفرق.

– (241) في محافظة العقبة.

– (238) في محافظة الطفيلة.

– (208) في محافظة عجلون.

– (152) في محافظة مأدبا.

– (122) في محافظة معان، منها (41) في البترا.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.68%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (41,101) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,071,373) فحصاً.

وقد بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9269) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (543,761) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (81,945) حالة.

كما يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (365) حالة، فيما غادرت (376) حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3253) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 50%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 65%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%