بعد اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.. الحنيطي يطٌلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات تمس أمن الأردن
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الفايز: سنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمننا، والعودات: النظام الهاشمي عصي على التآمر والفتن
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