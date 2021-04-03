بعد متابعة حثيثة.. اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، ومباشرة التحقيق معهم
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جرينتش+2 08:14
وفقا لموقع أمريكي.. نجل خليفة حفتر يطلب دعم إسرائيل له في تنافسه على السلطة مع سيف الاسلام القذافي
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