وفقا لموقع أمريكي.. نجل خليفة حفتر يطلب دعم إسرائيل له في تنافسه على السلطة مع سيف الاسلام القذافي

لفت التقرير إلى أنه في حال نجح حفتر في الانتخابات فإن “العلاقة بين ليبيا وإسرائيل سيتم تطبيعها بشكل رسمي”

زعم موقع” واشنطن فري بيكون” الأمريكي، أن صدام نجل اللواء خليفة حفتر، قائد كتيبة “طارق بن زياد”، التقى بمسؤولين في المخابرات الإسرائيلية خلال شهر مارس/آذار المنصرم لمناقشة ترشيحه للرئاسة لعام 2021.

وذكر موقع، أن نجل حفتر التقى بالمسؤولين الإسرائيليين على انفراد، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول مكان وظروف اللقاء.

وأوضح الموقع أن الهدف من اللقاء هو توجه إسرائيلي لدعم نجل حفتر في انتخابات رئاسة المجلس الوطني المقبلة العام الجاري،

وتابع أن صدام حفتر “يسعى للحصول بهدوء على دعم غربي لحملته التي من المتوقع أن تضعه في مواجهة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق معمر القذافي”.

ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن “الولايات المتحدة لا تتخذ موقفًا بشأن المرشحين الليبيين المحتملين”، لكنه أضاف أن “القذافي لا يزال على قائمة العقوبات الأمريكية”.

ولفت تقرير الموقع إلى أنه في حال نجح حفتر في الوصول إلى السلطة، فإن “العلاقة بين ليبيا وإسرائيل سيتم تطبيعها بشكل رسمي”، في حين لم يصدر أي تعليق من جانب حفتر أو إسرائيل على ما أورده الموقع الأمريكي.

وبحسب ذات المصدر، فقد ناقش صدام حفتر “الوضع في المنطقة” مع المسؤولين الإسرائيليين، و “تطلعه لاستقرار بلاده”، فضلا عن دعمه المعلن لـ “الديمقراطية والقانون والنظام في ليبيا”، واضاف المصدر ان “الاسرائيليين يدعمونه”

ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر /كانون الأول من العام الجاري إلى وضع حفتر في مواجهة سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل وليبيا التي كانت من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية في عهد معمر القذافي الذي أطيح به في 2011.