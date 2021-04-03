وزير الاعلام ينعي الزميل محمد العبادي

نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام، المهندس صخر دودين، الزميل محمد سالم العبادي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، عن عمر ناهز 65 عاما.

وأشاد دودين بالجهود الكبيرة التي بذلها الفقيد أثناء عمله في وكالة الأنباء الأردنية منذ عام 1984 وحتى 2006، وإسهاماته الإعلاميّة والصحفية في جميع المواقع التي عمل بها، كما تقدّم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وللأسرتين الصحفيّة والإعلامية.

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