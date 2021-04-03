فريقا الوحدات والجزيرة يلتقيان بمباراة كأس السوبر غدا الاحد

يلتقي فريقا الوحدات والجزيرة لكرة القدم، عند السادسة من مساء يوم غد الأحد، على ستاد عمان الدولي، في مباراة كأس السوبر لكرة القدم.

وتجمع مباراة كأس السوبر في نسختها الجديدة غدا، فريق الوحدات بصفته بطلا لدوري المحترفين في الموسم الماضي، وفريق الجزيرة بصفته وصيف بطل الدوري. ويبحث الوحدات عن التتويج باللقب للمرة 14 في تاريخه، في حين يبحث الجزيرة عن كأسه الثاني على صعيد المسابقة، فيما يتصدر الفيصلي ترتيب الفرق من حيث عدد القاب 17 مرة.

وتقام المباراة دون جماهير، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

يشار إلى أن مباراة كأس السوبر تأتي قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين لموسم 2021، التي تنطلق يوم الخميس المقبل.

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