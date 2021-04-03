“العمل الإسلامي” يدعو الحكومة الفرنسية لوقف قراراتها ضد المسلمين

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة الفرنسية بمنع الذبح على الطريقة الإسلامية والطلب من أئمة المساجد دعم زواج المثليين في فرنسا، ضمن ما اعتبره الحزب حملة خطوات متلاحقة تتخذها الحكومة ضد المسلمين في فرنسا.

وطالب الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس بوساطة السفير الفرنسي في الأردن، حكومة فرنسا بالتراجع عن هذه الممارسات التي تتعارض مع تعاليم الإسلام ومع ما يعلن عنه من توفير الحريات الشخصية وحرية الاعتقاد والتدين واحترام الأديان الأخرى لجميع الفرنسيين.

وأضاف العضايلة ” هذه الممارسات تزيد من تشويه صورة فرنسا في أذهان المسلمين، وتزيد الكراهية بين الشعوب وتعزز التطرف وتضر حتى بمصالحكم ومستقبل العلاقات بين الشعوب”.