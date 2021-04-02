هل هي بادرة تقارب مع دمشق.. ابعاد 3 معارضين سوريين عن الاردن

أبلغت السلطات الأردنية، أمس الخميس، ثلاثة لاجئين سوريين بينهم المعارضة حسنة الحريري، بضرورة مغادرة أراضيها، خلال مدة أقصاها 14 يوماً.

وذكرت الحريري في تسجيل صوتي بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأردنية قد أبلغتها بضرورة مغادرتها أراضي المملكة خلال مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ التبليغ والتوقيع على قرار الترحيل.

وأضافت الحريري أن السلطات الأردنية قررت ترحيلها هي وولدها إبراهيم، إضافة للمعارض رأفت الصلخدي، مشيرة إلى أن السبب المباشر وراء القرار يكمن في تواصلها المستمر والدائم مع المعارضين للنظام السوري، في إشارة إلى محاولة تحجيم المعارضين السوريين المتواجدين في الأردن، ومنعهم من التواصل والتنسيق مع الداخل، وهي خطوة اعتبرها البعض بداية تقارب وتنسيق بين الحكومتين الأردنية والسورية.

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