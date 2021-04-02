بايدن يأمر ببدء انسحاب قواته من دول الخليج لحملها على مزيد من التوجه نحو الاستعانة باسرائيل بذريعة الخوف من ايران
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جرينتش+2 04:53
نقابة المهندسين تمدد فترة تجديد الاشتراك في التأمين الصحي
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