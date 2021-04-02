انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 618,059
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طقس بارد ورياح نشطة وزخات مطرية اليوم الجمعة وارتفاع الحرارة غدا
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