بايدن يأمر ببدء انسحاب قواته من دول الخليج لحملها على مزيد من التوجه نحو الاستعانة باسرائيل بذريعة الخوف من ايران
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جرينتش+2 11:21
بايدن يأمر ببدء انسحاب قواته من دول الخليج لحملها على مزيد من التوجه نحو الاستعانة باسرائيل بذريعة الخوف من ايران
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