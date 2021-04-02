انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 622,833

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 99 وفاة و4774 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7039 وفاة و 622833 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 2025 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 813 حالة في محافظة إربد، منها 121 حالة في الرمثا، 586 حالة في محافظة الزرقاء، 268 حالة في محافظة البلقاء، 194 حالة في محافظة المفرق، 185 حالة في محافظة الكرك، 184 حالة في محافظة العقبة،154 حالة في محافظة مأدبا، 135 حالة في محافظة عجلون، 110 حالات في محافظة جرش، 74 حالة في محافظة معان، منها 17 حالة في البترا، 46 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى90091 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 389 حالة، فيما غادرت 384 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3278 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز ان نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 47 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 76 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 49 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 69 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى77 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 44 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5205 حال شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 525703 حالات.

وأضاف ان 35034 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 6001445 فحصاً، لافتا إلى ان نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 63ر13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 43ر13 بالمئة.