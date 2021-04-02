اسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19)، وعددها 143 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1)، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا، محطة الحصن اربد، محطة الكرك المركزية، محطة السلط الجسر/ الدباس، محطة القويرة العقبة، الكرامة – المطار عمان العاصمة، قوس النصر جرش، المفرق البلد المفرق، محطة الشوبكي – طريق المطار، محطة الاشرفية للمحروقات، محطة جولف عنجرة، محطة العقبة 2 الجمرك، محطة خلدا 1، محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة، محطة يحيى بدر الحديد – جمرك عمان، محطة كاربلازا عمان العاصمة، محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق، محطة عماد النعيمات للمحروقات البلقاء، محطة الرويشد – أبو عاقولة المفرق، محطة عاشور اربد.

وتشمل القائمة المحطات التابعة لتوتال: محطة اليادودة 1، محطة صويلح، الغباشة – محطة السعد طريق المطار، محطة مجمع الباصات اربد – دوار الثقافة، محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق، محطة ماهر حسونه الرصيفة، محطة امواج العقبة، محطة القويرة، معان الجديدة معان المدينة، محطة راس، محطة الحمر – الفحيص، محطة الغور الصافي، محطة القطرانة 2، محطة نايفة شارع بغداد الدولي، محطة القطيشات الحزام.

كما وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس الكرك، محطة الجيزة عمان، محطة الشيدية معان، محطة الطريق الخلفي العقبة، محطة المطار عمان, محطة الطنيب عمان، محطة ش. الشريف حسين العقبة، محطة وادي رم العقبة – الراشدية، محطة اربد اربد، محطة خو الزرقاء، محطة المركز الثقافي عمان، محطة مطار العقبة العقبة.

وفيما يتعلق بقائمة المحطات التي تعود محطات المحروقات الاهلية فتشمل: توتال/ السخنة الزرقاء، محطة العطاء للمحروقات عجلون – شارع اربد عجلون، محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور، شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب، محطة عمر الحراحشة المفرق، محطة هضاب الجزيرة معان، محطة ابو سيف للمحروقات ابوعلندا، محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة، محطة ابراهيم المناصير ناعور، محطة طارق بترو عمان – سحاب، محطة عصام المحيسن الطفيلة – العيص، محطة الانصار للمحروقات معان- الشيدية، محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة، محطة العلي عمان – شارع الاردن، محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء، محطة الوليد للمحروقات اليادودة / خريبة السوق، محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية، محطة الماجد للمحروقات عمان – المقابلين، محطة الراشد للمحروقات عمان – سحاب، محطة ذيبان للمحروقات ذيبان، محطة جمال حمودة معان – الحسينية، محطة الفا للمحروقات الجيزة، محطة الجندي للمحروقات الزرقاء، شركة محمد الجراروة اربد، محطة بشرى للمحروقات الرمثا، محطة البلال للمحروقات مأدبا، محطة كار بلازا للمحروقات عمان، محطة بيت راس للمحروقات اربد، محطة حطين للمحروقات عمان، شركة ورثة محمد عواد القهيوي القويسمة، محطة برقش للمحروقات، شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد، شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء – الظليل، محطة رغدان للمحروقات، محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان، محطة الغزاوي للمحروقات اربد، محطة الغدير للمحروقات المفرق، محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة، محطة المغطس المركزية البلقاء، محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق، محطة الوديان للمحروقات اربد، محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة، محطة زي للمحروقات السلط، محطة السلمان طبربور، شركة ورثة نوفل عطا الازرق، محطة توتال الدجاني اربد، محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق، شركة العون لادارة المحطات عمان، محطة الحسا للمحروقات الحسا، محطة طبريا مثلث بليلا – جرش، محطة البدور الشوبك، محطة وادي اليابس الشونة، محطة دير علا الاغوار، محطة صبح / الهاشمي الشمالي، محطة سعد أبو عليم المفرق، محطة ديرعلا المركزية، وقاس للمحروقات الاغوار، محطة قاقيش دوار خلدا، محطة مهند عويس طريق جرش – عجلون، محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق جرش، محطة القيروان جرش، محطة السرو للمحروقات اربد – السرو، محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا، محطة حابس الشرعة الزعتري – المفرق، محطة محروقات لواء المزار الشمال، محطة توتال شارع الأمير حسين- المفرق، محطة الخال للمحروقات وسط اربد، محطة عبد الله عبد الدايم معان، محطة محمد عبد الدايم الحسينية، محطة عكروش صافوط، محطة شمال عجلون، محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب، محطة طيبة للمحروقات الكرك، محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري، محطة شركة العون عمان – الحزام، محطة أبو عدنان عماد المفرق، محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف، المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا، شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام، محطة المشاهير الطريق التنموي، محطة عجلون وسط عجلون، محطة طلبت عمان / وادي عبدون، محطة الأغوار المركزية الحديثة الاغوار، محطة الرجوب شارع البتراء – اربد، محطة بوابة الاردن الدوار السابع، محطة خالد اسعد الداوود للمحروقات حوارة – اربد، محطة العقيل للمحروقات طريق المفرق – اربد، محطة ضيف الله الشقران طريق الرمثا – بشرى، محطة الدجنية – جوبترول طريق المفرق – الزرقاء، محطة اربيلا للمحروقات اربد – الحي الشرقي – شارع الملكة نور، محطة الناجي للمحروقات اربد – شارع فوعرا, محطة الاثير للمحروقات اربد – حي الفضيلة، محطة نبع الخير شارع الطرة – الرمثا.