انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الأربعاء تسجيل 111 وفاة و6570 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 611,577
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وزير الصحة: بدأنا نشهد استقرارا وانخفاضا بإصابات كورونا والنسب الإيجابية
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