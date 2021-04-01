من الزمن الجميل.. العندليب مع الزعيم في مسلسل اذاعي شهير/ فيديو

كشفت حسابات مصرية مهتمة بأخبار الفن والنجوم عن مشهد جميل ونادر جدا جمع الفنانين الكبيرين الراحل عبد الحليم حافظ مع النجم المصري عادل إمام.

ونشرت حسابات مصرية تهتم بأرشيف نجوم ومشاهير مصر لقطة مصورة توثق لحظات تسجيل المسلسل الإذاعي “أرجوك لا تفهمني بسرعة” الذي جمع النجمين مع نخبة من فناني مصر.

وأنتج المسلسل الإذاعي المصري في عام 1973، وهو من تأليف الكاتب الراحل محمود عوض ومن إخراج محمد علون.

وشارك النجم الراحل الملقب بـ”العندليب الأسمر” عبد الحليم حافظ، بدور سامي، فيما جسد إمام شخصية أحمد وأدت الفنانة القديرة نجلاء فتحي دور ليلى، بحسب مجلة “لها” المتخصصة بأخبار الفن والنجوم.

وأذيع المسلسل المصري عبر أثير إذاعة “الشرق الأوسط”، في شهر أكتوبر/ كانون الأول، لكن اندلاع الحرب بين مصر وإسرائيل أوقف بث المسلسل.

https://www.instagram.com/p/CNDrEbBB9nn/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

وقد تناقل الكثير من الحسابات المصرية الصورة بشكل واسع، حيث تعتبر من أندر اللحظات التي تجمع فنانين من أبرز نجوم العالم العربي.

واعتبر الكثيرون أن هذه الصورة تجسد الزمن الجميل، وعلق آخرون على الصورة مؤكدين أن مصر هي “أم الفن الجميل”.