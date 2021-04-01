البطريرك الراعي يسير على درب سلفه "صفير" ويُحطّب في حبال امريكا واسرائيل عبر تهجمه على "حزب الله" وسلاحه/ فيديو
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منع طبيب من ممارسة مهنته بعد وفاة مريضة أثناء عملية جراحية
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