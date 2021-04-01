منع طبيب من ممارسة مهنته بعد وفاة مريضة أثناء عملية جراحية

صادقت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء على قرار مجلس التأديب القاضي بإيقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية محاكمته بالقضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت إلى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية، حيث استند مجلس التأديب في حكمة إلى المادة 35 من قانون النقابة.

وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز إلى كافة المستشفيات الخاصة في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجة أو إجراء أي عمليات جراحية طيلة فترة المنع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة رئيس مجلس التأديب في النقابة، الدكتور محمد رسول الطراونة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الطبيب المذكور خالف الدستور الطبي الأردني بتصرفه، مضيفاً أن لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها أسبوعياً للبت في كافة القضايا المنظورة أمامها حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 85 بالمئة وأنهت البت في 485 قضية، فيما أصدر مجلس التأديب أحكاما في 18 قضية.

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