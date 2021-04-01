مركز الازمات يحدد استثناءات الحظر الشامل حتى صباح السبت

حدد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات استثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 7 ليلاً اليوم الخميس الموافق الأول من نيسان، الى الساعة 6 صباحاً من يوم السبت الموافق 3 نيسان.

وأكد المركز، انه الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الاداريين، ويمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.

وأوضح المركز ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علماً أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.

وقرر المركز ربط منح الاستثناءات من حظر يوم الجمعة لقطاعات ادامة الحياة اليومية بضرورة الحصول على رسالة التأكيد بالحجز على منصة لقاح كوفد/19 أو الحصول على اللقاح (جرعة أو جرعتين)، وتعتبر هذه مسؤولية مباشرة تقع على الوزارة أو المنشاة أو الشركة الطالبة لمنح الاستثناء، ووقف العمل بالتصاريح الالكترونية طيلة مدة الحظر الشامل، إلا القطاعات التي تم استثنائها في هذه التعليمات، وتعليق صلاة الجمعة لغاية منتصف شهر أيار القادم.

واشار الى استمرار العمل بخدمة الديليفري لقطاعات (المطاعم ، الصيدليات ، محال الحلويات) فقط ليوم الخميس من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع مراعاة ما يرد لاحقاً بخصوص الصيدليات.

كما تُداوم غرف العمليات في مختلف المواقع، وموظفو الأمن والحماية في القطاعين العام والخاص، وكذلك مشاريع المياه وحفر الآبار وتنفيذ محطات وشبكات المياه، ومشاريع السدود، ومشاريع محطات وشبكات الصرف الصحي، ويستمر عملهم على مدار الساعة، بحيث يتواجدون في مواقعهم قبل البدء بتنفيذ الحظر الشامل. واستثنى المركز في القطاع الصحي، كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.

وفيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى الذي يعملون لديه.

ويُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة).

ويُسمح للشركات المتعاقدة مع المستشفيات (إطعام أو مواد طبية) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل بسيارات الشركة فقط من الساعة 6 مساءً الى الساعة 10 ليلا، شريطة حيازة السائق لوثيقة تثبت وجود طلبية طبية أو مواد غذائية من المستشفى.

أصحاب الصيدليات. يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة إظهار البادج الخاص بالنقابة إضافة إلى السجل التجاري الخاص بالمنشأة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 10 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.

قطاع الطاقة والثروة المعدنية. يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً.

قطاع المياه والري. يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.

سلاسل العمل والإنتاج والتوريد. يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.

كما تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية.

وتُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى أخرى من قرار الحظر الشامل.

كما يُسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز البادج الخاص الصادر من النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية ورخصة المهن مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى/ البلدية المختصة.

ويسمح لعمال المخابز وعمال مصانع الالبان بالحركة اعتباراً من الساعة 2200 مساء وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل، شريطة أن يكونوا حاصلين على التصاريح الالكترونية الخاصة بالحظر الجزئي.

المسافرون عبر المطارات والمعابر البرية.

يُستثنى القادمون عبر المعابر البرية الى المملكة الاردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.

وتُعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.

شركات الأمن والحماية. يسمح لموظفي شركات الأمن والحماية بالحركة خلال الفترة من الساعة 11 الى الساعة 2 ظهر يوم الجمعة لغايات تبديل الشفتات فقط، على أن يكون الموظف حاملاً باج الشركة (بطاقة الشركة) وبحوزته كشف مختوم ومعتمد من الشركة التي يعمل لديها.

قطاع الزراعة. يصرح لأصحاب محلات طيور الزينة واسماك الزينة ومحلات تربيه الحيوانات الاليفة واصحاب مزارع الاسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الرابعة عصراً من اماكن اقامتهم الى محالهم ومزارعهم شريطة ابراز رخصة المهن الصادرة عن امانة عمان او البلديات او رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص اخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور او الاسماك او الحيوانات الاليفة ضرورة ان يكون معه الرخصة الورقية الأصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.

ويسمح للسيارات المخصصة بنقل الدجاج بالحركة والتنقل من الساعة 6 مساء ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ، شريطة أن تكون السيارة محملة بالدواجن في رحلة الذهاب ووجود فاتورة التوريد في رحلة العودة.

ويسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع الى الاسواق المركزية (السوق المركزي لأمانه عمان الكبرى والاسواق المركزية في المحافظات) اعتباراً من الساعة 6 مساء ولغاية فترة انتهاء الحظر الشامل شريطة أن تكون محملة بالخضار والفواكه في رحلة الذهاب وتوفر وصل التوريد من السوق المركزي في رحلة العودة.

ويُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل اعتباراً من الساعة 6 مساء وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.

ويسمح لمربي الاغنام الذين يحملون دفاتر خدمات الثروة الحيوانية الصادرة عن وزارة الزراعة بالتجول كل يوم جمعة اعتباراً من الساعة 5 صباحا ولغاية الساعة 8 صباحا، لنقل الحليب، شريطة مطابقة اثبات الشخصية مع دفتر خدمات الثروة الحيوانية.

الحالات الانسانية.

تُعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.

ويُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات شريطة حيازتهم بطاقة غسيل الكلى ومواعيد المراجعة.

كما يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 10 ولغاية الساعة 2 ظهرا أثناء فترة الحظر الشامل.

وتُعتمد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.

كما يُسمح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام إجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى.

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