فتح على صفيح ساخن.. توالي الانسحابات الاحتجاجية من قائمتها الانتخابية، واشتداد صراعها مع تكتل القدوة – البرغوثي وتيار دحلان

البطريرك الراعي يسير على درب سلفه "صفير" ويُحطّب في حبال امريكا واسرائيل عبر تهجمه على "حزب الله" وسلاحه/ فيديو
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