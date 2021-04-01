ضبط ناشر فيديو عبر “تيك توك” يحرّض على التحرّش بالفتيات

ضبطت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية شخصاً نشر فيديو يحرض خلاله على التحرش بالفتيات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، قامت بمتابعة فيديو جرى رصده، وظهر خلاله شخص يدعو للتحريض على التحرش بالفتيات ونشره على حسابه في موقع (تيك توك) حيث تمكنوا من تحديد هوية صاحبه وضبطه وتوديعه للقضاء.

وحذرت الوحدة، من نشر أي محتوى مسيء للمجتمع وعاداته وأعرافه وفئاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن نشر أي محتوى يحمل تلك المخالفات يوجب المساءلة الاجتماعية والقانونية.

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