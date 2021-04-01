اصدار جديد.. اجتياح جنين في عمل جديد لأسامة المغربي

تقرير: فراس حج محمد

تحت تجنيس سردية صدر في نابلس مؤخراً عن (المكتبة الشعبية- ناشرون) العمل الثالث للكاتب الفلسطيني والأسير المحرر أسامة مغربي. ويتناول العمل الذي حمل عنوان “اجتياح” ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح مخيم جنين عام 2002. ويأتي هذان العملان بعد روايتيه “العناب المرّ” و”اغتراب”.

اعتمد الكاتب في بناء سرديته على الأحداث التي رافقت الاجتياح الإسرائيلي في الأول من نيسان لمخيم جنين عام (2002)، وتهدف بشكل عام إلى تسليط الضوء على الجانب الإنساني والوجداني للمحارب الفلسطيني في تلك الفترة وتفاصيل المعاناة الإنسانية للمخيم والمجتمع الفلسطيني أثناء الحروب غير المتكافئة، كما تهدف وبشكل خاص إلى توثيق حدث بطولي وإعجازي لافت في الثبات والصمود في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصر. كما يكشف العمل عن الظروف التي ساهمت في تشكيل المحارب الفلسطيني، ودور المرأة الفلسطينية في حركة النضال الوطني.

تقع السردية في (89) صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها يوسف خندقجي، إذ احتلّ مشهد من مشاهد الاجتياح الغلاف الأول للسردية.

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب يحمل شهادة الماجستير في المحاسبة، ويعد لشهادة الدكتواره في القانون العام والعلوم السياسية.

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