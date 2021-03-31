سلطات "امير المؤمنين" ورئيس وزرائه الاخواني تقمع وقفة مغربية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض
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70 عالم شريعة يناشدون الملك تخفيف حظر يوم الجمعة عن المساجد
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