قرار حكومي.. 11 نيسان عطلة رسمية بمناسبة مئوية الدولة

قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل/ بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، وإعلان يوم السادس عشر من نيسان يوماً وطنيّاً للعلم الأردني.

وأكّد مجلس الوزراء في هذه المناسبة أن الأردن أثبت خلال مئويته الأولى قدرته على الصمود في وجه كلّ التحديات، وذلك بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، ووعي أبناء شعبه، وحالة التلاحم والتماسك الفريدة التي ميّزت العلاقة بينهما على مرّ تاريخ الدولة.

كما أكّد المجلس أن الدولة مرّت بالكثير من المحطات التاريخيّة على مدى مئة عام، والتي تعد دافعاً تستند إليه لمواصلة العمل والبناء على ما حققه الآباء والأجداد، وتعزيز الإرادة للاستمرار في الإنجاز، وإعلاء قيم الريادة والإبداع بخطىً ثابتة نحو المستقبل الأفضل.